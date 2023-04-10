«Джон Уик 4» в третий раз стал лидером кинопроката в России и СНГ

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Четвёртая часть блокбастера «Джон Уик» в выходные снова возглавила кинопрокат в России и странах СНГ.
«Джон Уик 4» в третий раз стал лидером кинопроката в России и СНГ

    Как сообщает портал Kinobusiness.com, за период с 6 по 9 апреля картина собрала более 92 млн рублей.

    «Джон Уик 4» стартовал в российском прокате 23 марта. В ленте речь идёт об очередной истории главного героя, который должен найти способ победить Правление кланов.

    Второе место по популярности у зрителей заняла романтическая комедия «Моё прекрасное несчастье», основанная на одноимённом романе Джейми Макгвайр. За выходные фильм собрал 44,6 млн рублей. На третьей строчке оказалась вышедшая 6 апреля картина «Три мушкетёра: Д’Артаньян». Она заработала 41,8 млн рублей.

    Ранее сообщалось, что мультфильм «Братья Супер Марио в кино» успешно стартовал в прокате.

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