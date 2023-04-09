Мультфильм «Братья Супер Марио в кино» успешно стартовал в прокате

Анимационная лента «Братья Супер Марио в кино» от студий Illumination и Universal вышла 1 апреля и уже заработала в мировом прокате более $113 млн.

По данным портала Box Office Mojo, в среду, 5 апреля, мультфильм заработал около $31 млн, в четверг — $26 млн.

Таким образом, картина «Братья Супер Марио в кино» превзошла результаты предыдущих анимационных хитов студии Illumination Entertainment, таких как «Миньоны», «Гадкий я 2» и «Миньоны: Грювитация». Однако лента на данный момент уступает «Суперсемейке 2», чьи сборы за пять дней составляли порядка $233 млн.

Мультфильм «Братья Супер Марио в кино» — адаптация игр Super Mario Bros. о водопроводчике, который должен спасти принцессу Пич от злодея Боузера, а помогает ему в этом его брат.

Ранее стало известно, что в 2024 году выйдет полнометражный мультфильм о Лунтике.