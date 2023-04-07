В 2024 году выйдет полнометражный мультфильм о Лунтике

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Анимационная полнометражная лента «Лунтик и большое путешествие» выйдет на экраны в 2024 году. Режиссёром фильма выступит художник и двукратный номинант на «Оскар» Константин Бронзит.
В 2024 году выйдет полнометражный мультфильм о Лунтике
  • Gettyimages.ru

Как сообщает ТАСС, производство мультфильма началось. Над картиной работает студия анимации «Мельница», телеканал «Россия 1» и кинокомпания СТВ.

В полнометражной ленте будет рассказана история новых приключений Лунтика и его друзей — Кузи, бабочки Элины, Пчелёнка, Вупсеня и Пупсеня. Вместе герои отыщут маму Лунтика и помогут ему вернуться на Луну.

Ранее сообщалось, что 10 апреля выйдет второй сезон мультсериала «Ну, погоди! Каникулы».

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