Второй сезон мультсериала «Ну, погоди! Каникулы» выйдет 10 апреля

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Председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева сообщила, что премьера нового сезона анимационного сериала «Ну, погоди! Каникулы» состоится в понедельник, 10 апреля.
Второй сезон мультсериала «Ну, погоди! Каникулы» выйдет 10 апреля
  • Gettyimages.ru

«Второй сезон популярного мультсериала стартует уже в понедельник, 10 апреля, в онлайн-кинотеатре Okko, который выступает его сопродюсером. В этот день можно будет посмотреть четыре серии: «Гипноз», «День рождения Зайца», «Марафон» и «Лонгборды». Главной сенсацией сезона станет появление «новобранцев»: решительного физрука Лося, который любит улаживать все споры с помощью спорта, и хитрой Лисы — любительницы роликов и лонгборда», — написала она во «ВКонтакте».

Ранее стало известно, что в США снимут пятую часть мультфильма «Шрэк».

Также в российский прокат вышел фильм о создании ленты «Чебурашка». Как сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу кинокомпании «Централ партнёршип», зрители узнают, как возникла идея фильма.

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