Актриса Лия Ахеджакова уволилась из театра «Современник» по собственному желанию

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Народная артистка России Лия Ахеджакова подала заявление об увольнении из московского театра «Современник» по собственному желанию.
Актриса Лия Ахеджакова уволилась из театра «Современник» по собственному желанию
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра. 

«Лия Ахеджакова уволилась из театра по собственному желанию», — заявили в «Современнике».

В театре отметили, что в связи с этим в культурном учреждении не могут продолжить трудовые отношения с актрисой.

3 апреля в пресс-службе театра заявляли, что заявление об увольнении Ахеджаковой не поступало в отдел кадров «Современника», а спектакли с её участием по-прежнему в репертуаре.

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