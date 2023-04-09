Актриса Лия Ахеджакова уволилась из театра «Современник» по собственному желанию

Народная артистка России Лия Ахеджакова подала заявление об увольнении из московского театра «Современник» по собственному желанию.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра.

«Лия Ахеджакова уволилась из театра по собственному желанию», — заявили в «Современнике».

В театре отметили, что в связи с этим в культурном учреждении не могут продолжить трудовые отношения с актрисой.

3 апреля в пресс-службе театра заявляли, что заявление об увольнении Ахеджаковой не поступало в отдел кадров «Современника», а спектакли с её участием по-прежнему в репертуаре.