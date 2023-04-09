Актриса Лия Ахеджакова уволилась из театра «Современник» по собственному желанию
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра.
«Лия Ахеджакова уволилась из театра по собственному желанию», — заявили в «Современнике».
В театре отметили, что в связи с этим в культурном учреждении не могут продолжить трудовые отношения с актрисой.
3 апреля в пресс-службе театра заявляли, что заявление об увольнении Ахеджаковой не поступало в отдел кадров «Современника», а спектакли с её участием по-прежнему в репертуаре.