Исследование: 64% россиян выступают за введение бесплатного обучения для хозяев собак

Сервис SuperJob провёл исследование, в ходе которого россияне высказали своё мнение о том, должны ли владельцы собак в России проходить бесплатное обучение, прежде чем взять собаку. Подобный закон был принят в Испании.

17% опрошенных граждан высказались против принятия подобного закона в России, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

«Если я не планирую заводить собаку, то почему мои налоги должны идти на обучение собаководов?» — таков один из популярных ответов, данных респондентами.

Затруднились с оценкой 19%. Некоторые из их числа высказали мнение, что такой подход актуален только для владельцев крупных и бойцовых пород.

Чаще остальных идею закона поддерживали респонденты, у которых никогда не было собаки, и те, кто хотел бы её завести, — таких 64%.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что суперфиналист конкурса «Лидеры России» Владимир Фролов запустит социальную сеть «Айда гулять» для владельцев собак.