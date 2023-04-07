Исследование: 64% россиян выступают за введение бесплатного обучения для хозяев собак
- Gettyimages.ru
17% опрошенных граждан высказались против принятия подобного закона в России, передаёт радиостанция «Говорит Москва».
«Если я не планирую заводить собаку, то почему мои налоги должны идти на обучение собаководов?» — таков один из популярных ответов, данных респондентами.
Затруднились с оценкой 19%. Некоторые из их числа высказали мнение, что такой подход актуален только для владельцев крупных и бойцовых пород.
Чаще остальных идею закона поддерживали респонденты, у которых никогда не было собаки, и те, кто хотел бы её завести, — таких 64%.
Ранее газета «Взгляд» сообщала, что суперфиналист конкурса «Лидеры России» Владимир Фролов запустит социальную сеть «Айда гулять» для владельцев собак.