Синоптик Вильфанд спрогнозировал «майскую погоду» во второй половине следующей недели

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Полина Полетаева
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде в столице в предстоящие выходные.
Синоптик Вильфанд спрогнозировал «майскую погоду» во второй половине следующей недели
  • РИА Новости

Специалист отметил, что ясное небо и сильный прогрев солнечными лучами приведут к повышению температуры, которая «более характерна для следующего месяца».

«В выходные дни температура будет более соответствовать последним дням апреля. Днём максимальные температуры в субботу и воскресенье +12…+14 °С, по области даже до +15 °С. Малооблачно и без осадков. Ночью, при отсутствии облаков, будет заметное охлаждение. В ночь на субботу в Москве -1…+1 °С, по области -2…+3 °С. Аналогичная ситуация и в ночь на воскресенье по области, а вот в Москве будет положительное значение +1…+3 °С», — рассказал Вильфанд.

Он добавил, что во второй половине следующей недели температуры начнут повышаться из-за перемещения к столице центра циклона.

«В понедельник днём прогнозируется +13…+15 °С, по области до +16°С. Во вторник погода существенно не изменится. А вот со среды по пятницу начнётся повышение температуры. Давление повысится, солнечные лучи станут ещё более энергичными. Температурный диапазон +13…+18 °С. Это уже майская погода», — заключил собеседник RT.  

Ранее во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) предупредили о повышенной опасности наводнений в пяти регионах трёх федеральных округов России до конца текущей недели.

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