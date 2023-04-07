Вильфанд: на Урале и в Красноярском крае в ближайшие дни похолодает

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказало погоде на Урале и в Красноярском крае.

Об этом пишет ТАСС.

«В Краснодарском крае прогнозируются дождь, ливни, гроза, град, ветер до 20 м/с, в Ростовской области — сильный дождь, в республиках Северного Кавказа — аналогичная ситуация», — сообщил Вильфанд.

Он добавил, что в Свердловской области ночью будет до -5-10 °С, а днём — +1-5 °С.

по словам Вильфанда, похолодание также затронет Челябинскую, Тюменскую области, Ямало-Ненецкий автономный округ.

Ранее сообщалось, что на дорогах Челябинской области ожидается гололёд из-за ночных заморозков.

Также стало известно, что в период с 3 по 5 апреля в Удмуртии зафиксировали новые рекорды максимальных температур воздуха.

Предыдущие рекордные значения наблюдались в 1983 году.

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