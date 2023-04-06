В Удмуртии обновили температурный рекорд 1983 года

В период с 3 по 5 апреля в Удмуртии зафиксировали новые рекорды максимальных температур воздуха. Предыдущие рекордные значения наблюдались в 1983 году.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Гидрометцентра.

Так, температура воздуха в республике 3 апреля составила +15,3...+17,6 °С, 4 апреля — +15,8...+17,5 °С, 5 апреля — +16...+17,3 °С.

В Ижевске 3 апреля воздух прогрелся до +17,4 °С (в 1983 году показатель составил +15 °С), 4 апреля — до +17,1 °С (+15,6 °С), 5 апреля — до +17,1 °С (+16 °С).

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с НСН рассказала, на кого больше всего влияют перепады атмосферного давления.