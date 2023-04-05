Врач Аплетаева посоветовала ограничить употребление кофе людям с болезнями сердца

Врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева посоветовала минимизировать употребление кофе, чая, соли и жирных продуктов людям с болезнями сердца.

«У людей с сердечными заболеваниями нарушен жировой обмен и повышен уровень холестерина. Поэтому жирные продукты будут только усугублять проблему, способствовать дальнейшему развитию атеросклероза и увеличению нагрузки на сердце», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, лучше употреблять нежирные молочные продукты, заменить сливочное масло растительными жирами.

«Крепкий чай и кофе тоже рекомендуется исключить. У них достаточно выражено тонизирующее действие», — считает Аплетаева.

Она добавила, что если не получается их полностью исключить, то желательно стараться пить некрепкие напитки не чаще одного раза в день.

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