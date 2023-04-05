Звезда «Стражей галактики» Крис Пратт обратился к недоброжелателям
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Слова Пратта цитирует Variety. Актёр заявил, что он не мстительный человек, но в его файлах и заметках до сих пор сохранены несколько вырезок из прессы, в которых первым «Стражам Галактики» предрекали провал и «говорили негативные вещи».
Пратт отметил, что подобные высказывания вызывали у участников проекта нервозность и неуверенность по поводу перспектив фильма, и добавил, что команда «отлично справилась».
Ранее стало известно, что кинокомикс Marvel «Морбиус» получил две «Золотые малины».