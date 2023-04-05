Звезда «Стражей галактики» Крис Пратт обратился к недоброжелателям

В последний съёмочный день фильма «Стражи Галактики. Часть 3» американский актёр Крис Пратт, исполняющий в картине главную роль, припомнил недоброжелателям все обиды.

Слова Пратта цитирует Variety. Актёр заявил, что он не мстительный человек, но в его файлах и заметках до сих пор сохранены несколько вырезок из прессы, в которых первым «Стражам Галактики» предрекали провал и «говорили негативные вещи».

Пратт отметил, что подобные высказывания вызывали у участников проекта нервозность и неуверенность по поводу перспектив фильма, и добавил, что команда «отлично справилась».

Ранее стало известно, что кинокомикс Marvel «Морбиус» получил две «Золотые малины».