Звезда «Стражей галактики» Крис Пратт обратился к недоброжелателям

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В последний съёмочный день фильма «Стражи Галактики. Часть 3» американский актёр Крис Пратт, исполняющий в картине главную роль, припомнил недоброжелателям все обиды.
Звезда «Стражей галактики» Крис Пратт обратился к недоброжелателям
  • Gettyimages.ru
  • © Leon Bennett

Слова Пратта цитирует Variety. Актёр заявил, что он не мстительный человек, но в его файлах и заметках до сих пор сохранены несколько вырезок из прессы, в которых первым «Стражам Галактики» предрекали провал и «говорили негативные вещи».

Пратт отметил, что подобные высказывания вызывали у участников проекта нервозность и неуверенность по поводу перспектив фильма, и добавил, что команда «отлично справилась».

Ранее стало известно, что кинокомикс Marvel «Морбиус» получил две «Золотые малины».

 

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