Том Хэнкс, Джаред Лето и «Блондинка»: названы «триумфаторы» «Золотой малины»

В субботу, 11 марта, стали известны лауреаты премии за самые сомнительные достижения в кино — «Золотая малина». «Триумфатор» 2023 года — биографическая лента о жизни Мэрилин Монро «Блондинка», заявленная сразу в восьми категориях. Из них фильм победил в двух — «Худшая картина» и «Худший сценарий». Также награду присудили Джареду Лето и Тому Хэнксу, рэперу Machine Gun Kelly, а в одной из номинаций победили сами организаторы антипремии.

Накануне вручения главной мировой кинопремии «Оскар» объявили лауреатов антипремии, присуждаемой за самые сомнительные достижения в кино по итогам года, — «Золотая малина». Максимальное количество номинаций — восемь — получила художественно-биографическая лента о жизни голливудской актрисы и певицы Мэрилин Монро «Блондинка». В результате картина получила две «Золотые малины» в категориях «Худший фильм» и «Худший сценарий».

Лента режиссёра Эндрю Доминика получила смешанные отзывы критиков и зрителей — её рейтинг на агрегаторе Rotten Tomatoes составляет 42 и 32% в соответствующих категориях, а на отечественном «Кинопоиске» — всего 6,1.

Такой же результат — две «Золотые малины» — у фильма «Элвис». Обе статуэтки достались Тому Хэнксу — как худшему актёру второго плана и за худший актёрский дуэт с его «латексным лицом и нелепым акцентом». В случае с картиной База Лурмана претензии организаторов антипремии выглядят более надуманными по сравнению с неоднозначно воспринятой «Блондинкой»: у «Элвиса» неплохие оценки критиков, да и зрительская аудитория приняла биографическую ленту о короле рок-н-ролла довольно благосклонно (94% процента на Rotten Tomatoes и 7,2 балла на «Кинопоиске»).

Ещё две «Малины» отправились в копилку кинокомикса производства Marvel/Sony «Морбиус». Обладатель «Оскара» Джаред Лето второй год подряд попадает в списки номинантов антипремии. В 2022-м он получил статуэтку за худшую роль второго плана в «Доме Gucci», а сейчас он был назван худшим актёром. Коллега Лето по съёмочной площадке Адриа Архона получила «Золотую малину», став худшей актрисой второго плана. Картина «Морбиус» была прохладно принята западными критиками (16% на Rotten Tomatoes), чего не скажешь о западной же аудитории — 71%. При этом российская аудитория отнеслась к фильму средне, оценив его на 5,6 балла.

В категории «Худший сиквел, ремейк или пародия» «Золотую малину» получила лента «Пиноккио» Роберта Земекиса, снятая для Disney+ (организаторы отдельно подчеркнули, что к «Пиноккио Гильермо дель Торо» претензий не имеют). Зато лента Земекиса стала третьей по количеству номинаций на «Золотую малину» — шесть категорий.

Худшим режиссёром стал актёр и музыкант Колсон Бэйкер (Machine Gun Kelly) за фильм «Доброго траура», для которого он также написал сценарий и исполнил главную роль. Всего лента номинировалась в семи категориях, уступив лишь «Блондинке».

Ещё одну «Золотую малину» в категории «Худшая актриса» получила… «Золотая малина». Беспрецедентное решение «наградить» самих себя организаторы приняли после того, как в январе 2023 года номинировали на антипремию юную артистку Райан Киру Армстронг («Воспламеняющая взглядом»), после чего на них обрушился шквал критики. В результате устроители приняли решение не номинировать на «Золотую малину» артистов моложе 18 лет, а за свою ошибку выдали приз сами себе.

Впрочем, это не первый раз, когда номинация отзывается организаторами. Так, в 2022-м была представлена уникальная категория «Худшая игра Брюса Уиллиса в фильме 2021 года», в которую вошли восемь картин с участием актёра, включая такие ленты, как «Выжить в игре», «Тупик» и «За гранью жизни». Однако после того, как стал известен диагноз артиста (лобно-височная деменция), организаторы отменили номинацию.

Ещё один приз, но на этот раз со знаком плюс, был присуждён актёру Колину Фарреллу — в специальной номинации «Искупление». В начале 2000-х артист едва не стал худшим актёром за роль в «Александре» (тогда от «награды» его спас Джордж Буш — младший, получивший статуэтку за фильм «Фаренгейт 9/11). Сейчас Фаррелл был положительно отмечен за свою работу в ленте «Банши Инишерина».

Антипремия «Золотая малина» вручается с 1981 года. Лауреатов назначают члены одноимённого фонда, а победители получают пластмассовые статуэтки, выкрашенные в золотой цвет. Стоимость такого приза составляет чуть меньше $5. Стоит отметить, что артисты забирают свои «награды» довольно редко. В числе тех, кто принял статуэтки, были Дуэйн Скала Джонсон, Холли Берри, Сандра Буллок, Пол Верховен, Билл Косби и другие.