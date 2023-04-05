Миколог Дьяков посоветовал обрабатывать грибы после сбора

Ведущий специалист кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ Максим Дьяков в беседе с RT рассказал, какие грибы обычно появляются первыми, а также уточнил, какие правила стоит соблюдать при их сборе и подготовке к хранению.

«Первые грибы, которые появляются у нас, — сморчки. Однако это такие грибы, которые, во-первых, могут расти не каждый год, а, во-вторых, их поиск — вопрос непростой. Как правило, они растут в лёгких почвах, очень любят расти на земле после пожарищ, на местах вырубки лесов», — сказал эксперт.

Вместе с тем он объяснил, как лучше всего собирать грибы.

«Как лучше собирать грибы — выдёргивать или срезать — это давняя проблема, давний спор. Об этом писал ещё Солоухин (Владимир Солоухин, советский писатель и поэт, представитель «деревенской прозы». — RT) и пришёл к выводу, что лучше всего их выкручивать, а потом обрезать, чтобы в корзину не попадала грязь», — уточнил собеседник RT.

Кроме того, Дьяков дал рекомендации по обработке и хранению собранных грибов. Так, по его словам, любые грибы после сбора нужно сразу обработать, иначе этот богатый белком продукт начнёт портиться.

«Как только собрали грибы — их нужно как можно быстрее почистить и забланшировать (поочерёдное кратковременное воздействие на продукт сначала горячей, а после — холодной водой. — RT), а оставшуюся воду слить. Особенно это важно в контексте разговора о сморчках. Потом их можно и заморозить, и засушить. Если есть вакуум — очень хорошо», — резюмировал специалист.

Ранее миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский рассказал, что в Московской области грибной сезон пока не начался, однако саркосцифу уже можно начинать собирать.