Миколог Вишневский рассказал, какие грибы уже можно собирать в Московской области

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Миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский рассказал, что в Московской области грибной сезон пока не начался, однако один гриб уже можно начинать собирать.
Миколог Вишневский рассказал, какие грибы уже можно собирать в Московской области
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Пока единственный гриб, который начали собирать, — саркосцифа, сообщил специалист в беседе с РИАМО.

«Такой гриб спартаковского цвета в виде блюдечка, внутри ало-красный, снаружи почти чисто белый. Такая чашечка диаметром несколько сантиметров обычно растёт большими колониями. Это реально практически первый съедобный весенний гриб, который идёт ещё до сморчков, строчков — до них ещё далеко», — констатировал Вишневский.

По его словам, гриб безопасен, ярко выраженным вкусом не обладает.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области в конце марта ожидаются ночные температуры до -7 °С.

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