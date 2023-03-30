Миколог Вишневский рассказал, какие грибы уже можно собирать в Московской области
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Пока единственный гриб, который начали собирать, — саркосцифа, сообщил специалист в беседе с РИАМО.
«Такой гриб спартаковского цвета в виде блюдечка, внутри ало-красный, снаружи почти чисто белый. Такая чашечка диаметром несколько сантиметров обычно растёт большими колониями. Это реально практически первый съедобный весенний гриб, который идёт ещё до сморчков, строчков — до них ещё далеко», — констатировал Вишневский.
По его словам, гриб безопасен, ярко выраженным вкусом не обладает.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области в конце марта ожидаются ночные температуры до -7 °С.