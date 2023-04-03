Синоптик Шувалов порекомендовал автомобилистам менять шины после Пасхи
- РИА Новости
«Сейчас погода такая, что уже хочется бежать на шиномонтаж и менять шины, особенно в столице. Но в Санкт-Петербурге такие мысли даже не приходят людям в голову, потому что там сейчас и снега лежит больше 20 см, и ночные морозы до -7…-5 °С»,— рассказал Шувалов.
Что касается столичного региона, то по ночам температура может опускаться до -2…0 °С, подчеркнул эксперт.
«При этом осадков не будет. Днём положительные температуры — порядка +8…+9 °С»,— отметил собеседник RT.
По его прогнозу, 10—12 апреля в Москве и области ожидаются морозы до -5 °С. Поэтому синоптик порекомендовал переждать их, а начиная с Пасхи «штурмовать шиномонтаж».
Ранее синоптик Михаил Леус спрогнозировал две волны холода в Москве в апреле.