Синоптик Шувалов порекомендовал автомобилистам менять шины после Пасхи

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Ангелина Шурпина
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал, когда стоит менять шины в столичном регионе.
Синоптик Шувалов порекомендовал автомобилистам менять шины после Пасхи
  • РИА Новости

«Сейчас погода такая, что уже хочется бежать на шиномонтаж и менять шины, особенно в столице. Но в Санкт-Петербурге такие мысли даже не приходят людям в голову, потому что там сейчас и снега лежит больше 20 см, и ночные морозы до -7…-5 °С»,— рассказал Шувалов. 

Что касается столичного региона, то по ночам температура может опускаться до -2…0 °С, подчеркнул эксперт.

«При этом осадков не будет. Днём положительные температуры — порядка +8…+9 °С»,— отметил собеседник RT.

По его прогнозу, 10—12 апреля в Москве и области ожидаются морозы до -5 °С. Поэтому синоптик порекомендовал переждать их, а начиная с Пасхи «штурмовать шиномонтаж». 

Ранее синоптик Михаил Леус спрогнозировал две волны холода в Москве в апреле.

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