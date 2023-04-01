Синоптик Леус спрогнозировал две волны холода в Москве в апреле
- РИА Новости
По словам синоптика, апрель будет отличаться неустойчивой погодой.
«Холодное вторжение мы ожидаем в начале первой декады и в начале второй декады. А между ними будут волны тепла. В среднем, исходя из этих моментов: чередования тепла и холода, по нашим прогнозам получается, что в столичном регионе апрель по своим погодным характеристикам, по своим температурным характеристикам будет близок к климатической норме либо чуть выше», — рассказал Леус.
Он также отметил, что в апреле по осадкам ожидается «небольшое превышение над климатической нормой».
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что менять резину автомобиля на летнюю жителям юга России можно с 5 апреля, москвичам стоит подождать до 10-го числа.