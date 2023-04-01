Синоптик Леус спрогнозировал две волны холода в Москве в апреле

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с RT рассказал о погоде в Москве в апреле.
Синоптик Леус спрогнозировал две волны холода в Москве в апреле
  • РИА Новости

По словам синоптика, апрель будет отличаться неустойчивой погодой.

«Холодное вторжение мы ожидаем в начале первой декады и в начале второй декады. А между ними будут волны тепла. В среднем, исходя из этих моментов: чередования тепла и холода, по нашим прогнозам получается, что в столичном регионе апрель по своим погодным характеристикам, по своим температурным характеристикам будет близок к климатической норме либо чуть выше», — рассказал Леус.

Он также отметил, что в апреле по осадкам ожидается «небольшое превышение над климатической нормой».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что менять резину автомобиля на летнюю жителям юга России можно с 5 апреля, москвичам стоит подождать до 10-го числа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить