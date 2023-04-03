На Байкале произошло землетрясение магнитудой 4,7

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло на Байкале.

Об этом сообщила руководитель Байкальского филиала Единой геофизической службы СО РАН Елена Кобелева.

«Энергетический класс 12,3, магнитуда 4,7, интенсивность в эпицентре — середина Байкала», — цитирует её РИА Новости.

В Камчатском филиале Геофизической службы РАН ранее заявили о землетрясении в регионе магнитудой 6,9.

В Министерстве здравоохранения Камчатского края заявили, что пострадавших в результате подземного толчка на Камчатке нет.

Здания на Камчатке получили повреждения после землетрясения.

21 марта сообщалось, что более полутора десятков человек заблудились на льду озера Байкал из-за плохой погоды.