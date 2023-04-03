На Байкале произошло землетрясение магнитудой 4,7
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Об этом сообщила руководитель Байкальского филиала Единой геофизической службы СО РАН Елена Кобелева.
«Энергетический класс 12,3, магнитуда 4,7, интенсивность в эпицентре — середина Байкала», — цитирует её РИА Новости.
В Камчатском филиале Геофизической службы РАН ранее заявили о землетрясении в регионе магнитудой 6,9.
В Министерстве здравоохранения Камчатского края заявили, что пострадавших в результате подземного толчка на Камчатке нет.
Здания на Камчатке получили повреждения после землетрясения.
21 марта сообщалось, что более полутора десятков человек заблудились на льду озера Байкал из-за плохой погоды.