Экс-супруга Грачевского раскритиковала Александра Петрова

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Бывшая жена режиссёра Бориса Грачевского, телеведущая, актриса и певица Анна Грачевская негативно оценила работу актёра Александра Петрова в эротической мелодраме «Непослушная», назвав её «одной из худших».
Экс-супруга Грачевского раскритиковала Александра Петрова
  • РИА Новости

Как сообщает «Пятый канал», своими впечатлениями о «Непослушной» Анна Грачевская поделилась на премьере голливудского боевика «Джон Уик 4». Отвечая на вопрос о недавно просмотренных российских фильмах, телеведущая высказалась о картине режиссёра Дмитрия Суворова, главные роли в которой исполнили Александр Петров и Анастасия Резник.

«Чудовищный фильм. Простите. Но правда — чудовищный фильм. Это прямо невкусно. Одна из худших работ, я считаю, у Петрова», — заявила Грачевская.

«Непослушную» критики и зрители неоднократно сравнивали с нашумевшей картиной «50 оттенков серого». В центре сюжета ленты Суворова — студентка и будущий эколог Эля, заключившая романтическое пари с бизнесменом Матвеем, который собирается построить небоскрёб на месте леса.

Ранее стало известно о рекордах «Джона Уика 4» в российском прокате.

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