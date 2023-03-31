Врач Кашух посоветовала употреблять больше овощей и фруктов для борьбы с гиповитаминозом

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух заявила, что весеннее недомогание называется гиповитаминозом, когда не хватает одного или нескольких витаминов.

«Такое состояние может возникнуть, если в ежедневном рационе отсутствуют свежие овощи и фрукты в достаточном количестве и человек мало времени проводит на свежем воздухе», — сказала она в беседе с URA.RU.

По её словам, в такой ситуации лучше обратиться к специалисту, который поможет определить уровень витаминов в организме и подобрать оптимальную дозировку лекарств.

«А вот самостоятельно принимать витаминные комплексы, мягко говоря, не самая удачная идея. Это может привести к неприятным побочным эффектам», — предупредила Кашух.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с ФАН рассказала, что для того, чтобы сбросить вес, иногда недостаточно придерживаться диеты и заниматься спортом, первым делом нужно выявить причину лишнего веса.