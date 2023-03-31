Президент России поздравил актёра Александра Збруева с 85-летием

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Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РСФСР, актёра театра и кино Александра Збруева с 85-летием. Он отметил щедрый талант и обаяние актёра и пожелал ему здоровья и благополучия.
Президент России поздравил актёра Александра Збруева с 85-летием
  • РИА Новости

«Щедрый талант и обаяние, умение быть убедительным в каждой своей роли позволили Вам преуспеть в профессии, стать одним из ведущих артистов знаменитого «Ленкома», добиться признания в кинематографе, а главное — заслужить искреннюю, непреходящую любовь зрителей, — говорится в послании президента на официальном сайте Кремля. — Желаю Вам здоровья, благополучия и всего самого доброго».

Александр Збруев родился 31 марта 1938 года в столице. После окончания Театрального училища имени Б.В. Щукина начал служить в Московском государственном театре имени Ленинского комсомола.

Артист известен зрителям по таким киноролям, как бунтарь Григорий Ганжа («Большая перемена»), капитан Борис Ермаков («Батальоны просят огня»), учёный Фридрихсен («Убить дракона»), инженер Евгений Тимошин («Ты у меня одна») и многим другим.

Ранее Владимир Путин поздравил с юбилеем артиста Владимира Винокура.

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