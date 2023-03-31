Путин поздравил Владимира Винокура с юбилеем

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Президент России Владимир Путин обратился с поздравлением к артисту советской и российской эстрады Владимиру Винокуру, которому исполнилось 75 лет.
Путин поздравил Владимира Винокура с юбилеем
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

В сообщении, опубликованном на официальном сайте Кремля, Путин отмечает выдающиеся успехи артиста, талант и творческую мощь.

«Поздравляю Вас с 75-летним юбилеем, — говорится в обращении. — Человек многогранного таланта и неиссякаемой творческой энергии, Вы в полной мере реализовали свой богатый потенциал, добились профессионального признания, стали поистине народным любимцем».

Президент отметил, что Владимир Винокур по-прежнему радует публику своим творчеством, харизмой и чувством юмора, и пожелал имениннику «здоровья, вдохновения и успехов»

«И сегодня Вы продолжаете радовать преданных поклонников жизнеутверждающим оптимизмом, блестящим чувством юмора и неподражаемым артистическим темпераментом», — приводятся слова Путина.

Ранее Владимир Винокур заявил, что в школе самым строгим учителем была его мать.

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