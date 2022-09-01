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Юморист Винокур назвал свою маму самым строгим учителем

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Советский и российский юморист Владимир Винокур рассказал, что самым строгим его учителем в школе была его мама, которая преподавала русский язык и литературу.
Юморист Винокур назвал свою маму самым строгим учителем
  • РИА Новости

«Самый любимый предмет был литература, потому что литература, и потому что мама. Она у меня преподавала русский и литературу. Я обязан был знать русский язык и литературу не на пять, а на шесть, чтобы её не позорить. Она с меня спрашивала больше, чем с других учеников. Потому что дома мама, а на учёбе Анна Юльевна. И знал предметы на шесть. Это мне пригодилось и в дальнейшем, и в театральном институте, и по жизни», — отметил Винокур в интервью URA.RU.

Он добавил, что с теплом вспоминает 1 сентября.

Ранее актриса Арина Постникова в беседе с kp.ru рассказала о съёмках с Егором Бероевым в фильме «Война семей».

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