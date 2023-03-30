В России появится альтернатива IMAX

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Российская компания «Централ партнершип», входящая в «Газпром-медиа», разработала новый технологический формат, аналогичный IMAX, совмещающий в себе максимально детализированное изображение и глубокий звук.
В России появится альтернатива IMAX
  • Gettyimages.ru

Новая разработка получила название «Космакс» и на данный момент проходит процедуру получения патента, сообщает газета «Ведомости». Созданием аналога IMAX занимался технический департамент «Централ партнершип», а затраты на проект не превысили 5 млн руб. Первым фильмом, представленным в новом формате, станет картина Клима Шипенко «Вызов», частично снятая в космосе.

Генеральный директор «Централ партнершип» Вадим Верещагин уточнил, что для показа лент в формате «Космакс» кинозалы должны быть оборудованы цифровыми кинопроекторами и специальной звуковой аппаратурой. Кроме того, «Космакс» сможет поддерживать любой открытый формат, но для конвертации необходимо, чтобы исходный материал был отснят в высоком разрешении и с определённым кадрированием. Максимальное же качество, по словам Верещагина, будет достигаться «только при показе картинки, снятой в этом формате».

Канадская корпорация IMAX ушла из России 1 июня 2022 года. Кроме того, компания запретила транслировать фильмы в своём формате в России, несмотря на то, что оборудование для показов принадлежит кинотеатрам.

 

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