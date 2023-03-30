Площадь природных пожаров в Приморье выросла за сутки в пять раз и превысила 1 тыс. га
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства ГО и ЧС Приморья.
«За прошедшие сутки зарегистрировано 16 пожаров общей площадью 1 007,5 га, все они ликвидированы. Из них лесных пожаров зарегистрировано пять общей площадью 39,5 га», — сказано в сообщении.
Отмечается, что остальные возгорания произошли на землях иных категорий.
Кроме того, на особо охраняемых природных территориях пожаров не было.
Ранее в Ставропольском крае подготовили схему тушения ландшафтных пожаров, в которой задействовано свыше 1000 человек.
27 марта стало известно, что в Татарстане утвердили комплекс мероприятий по охране лесов и населённых пунктов от пожаров в 2023 году.