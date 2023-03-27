В Татарстане утвердили комплекс мероприятий по охране лесов от пожаров
- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на распоряжение, подписанное премьер-министром республики Алексеем Песошиным.
Региональному Министерству лесного хозяйства поручили организовать и провести проверки готовности к тушению лесных пожаров. Также необходимо вести учёт лесных пожаров.
Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям должно разработать комплекс пожарно-профилактических мер.
Пожароопасный сезон начнётся в республике 15 апреля.
Ранее телеканал «360» сообщил, что в Подмосковье специалисты пройдут обучение по использованию БПЛА на природных пожарах.