В Ставропольском крае разработали схему тушения ландшафтных пожаров

В Ставропольском крае подготовили схему тушения ландшафтных пожаров, в которой задействовано свыше 1000 человек.

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на министра природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Романа Коврыгу.

«Мы предусмотрели привлечение 1 тыс. человек, 500 единиц техники, 1700 единиц оборудования и инвентаря. Мы уже создали лесопожарные станции сезонного типа в наших лесхозах», — отметил Коврыга.

По его словам, в регионе уже запустили круглосуточную диспетчерскую службу, которая мониторит ситуацию с природными пожарами.

«Муниципалитеты должны провести профилактику в части прилегающих к лесному фонду территорий — провели опашку, создали минполосы, уборку территорий», — добавил министр.

Ранее телеканал «360» сообщил, что в Подмосковье специалисты пройдут обучение по использованию БПЛА на природных пожарах.