В Ставропольском крае разработали схему тушения ландшафтных пожаров

Короткая ссылка
В Ставропольском крае подготовили схему тушения ландшафтных пожаров, в которой задействовано свыше 1000 человек.
В Ставропольском крае разработали схему тушения ландшафтных пожаров
  • РИА Новости

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на министра природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Романа Коврыгу.

«Мы предусмотрели привлечение 1 тыс. человек, 500 единиц техники, 1700 единиц оборудования и инвентаря. Мы уже создали лесопожарные станции сезонного типа в наших лесхозах», — отметил Коврыга.

По его словам, в регионе уже запустили круглосуточную диспетчерскую службу, которая мониторит ситуацию с природными пожарами.

«Муниципалитеты должны провести профилактику в части прилегающих к лесному фонду территорий — провели опашку, создали минполосы, уборку территорий», — добавил министр.

Ранее телеканал «360» сообщил, что в Подмосковье специалисты пройдут обучение по использованию БПЛА на природных пожарах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить