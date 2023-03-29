Телеканал HBO сократил второй сезон сериала «Дом дракона» до восьми эпизодов

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Второй сезон сериала «Дом дракона» от HBO сократят до восьми эпизодов.
Телеканал HBO сократил второй сезон сериала «Дом дракона» до восьми эпизодов
  • Gettyimages.ru

По информации Deadline, решение было принято в связи с планами на третий сезон сериала — в частности, с крупной битвой по сюжету.

Ранее Джордж Мартин, автор литературной саги «Песнь льда и пламени», на основе которой снят сериал «Игра престолов», заявил, что авторы шоу от НВО блестяще справляются со своей задачей, но для того, чтобы достойно проработать все нюансы сюжета, им потребуется не менее четырёх сезонов.

В октябре он отметил, что работа над «Ветрами зимы», шестой частью книжного цикла, завершена на 75%. Литератор пообещал не давать никаких прогнозов относительно даты выхода книги, но заявил, что делает всё возможное, чтобы приблизить её. 

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