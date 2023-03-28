Онколог Беджанян посоветовал употреблять до 70 граммов красного мяса в сутки

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Абдоминальный хирург-онколог, заведующий отделением колопроктологии Российского научного центра хирургии (РНЦХ) имени Петровского Аркадий Беджанян дал советы по употреблению красного мяса.
Онколог Беджанян посоветовал употреблять до 70 граммов красного мяса в сутки
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«Были проведены исследования, было выявлено и вошло в рекомендации некоторых обществ, в частности американского общества онкологов, принимать в неделю около 500 г красного мяса. Это считается безопасным количеством. Британское общество онкологов считает, что 70 г в сутки будет достаточно — то есть суммарно получается те же 500 г», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, желательно употреблять мясо в умеренном количестве, причём желательно не в жареном, копчёном или маринованном виде.

Беджанян также посоветовал принимать больше клетчатки, растительной пищи.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с ФАН рассказала, что, для того чтобы сбросить вес, иногда недостаточно придерживаться диеты и заниматься спортом. Первым делом нужно выявить причину лишнего веса.

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