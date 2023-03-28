Диетолог Чехонина посоветовала отказаться от изделий из муки высшего сорта

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина рассказала о вреде изделий из муки высшего сорта.

В беседе с сайтом «Москва 24» она заявила, что такую муку нельзя назвать полезной из-за высокой степени очистки.

«В ней практически не остаётся ничего полезного для здоровья, там почти нет пищевых волокон, витаминов. Это пустые калории», — пояснила эксперт.

Она посоветовала выбирать выпечку из обдирной муки либо низших сортов и грубого помола.

«Из неё получаются не такие красивые изделия, но это вкусно и гораздо более полезно», — добавила Чехонина.

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