Диетолог Чехонина посоветовала отказаться от изделий из муки высшего сорта

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Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина рассказала о вреде изделий из муки высшего сорта.
Диетолог Чехонина посоветовала отказаться от изделий из муки высшего сорта
  • Gettyimages.ru
  • © Burke/Triolo Productions

В беседе с сайтом «Москва 24» она заявила, что такую муку нельзя назвать полезной из-за высокой степени очистки.

«В ней практически не остаётся ничего полезного для здоровья, там почти нет пищевых волокон, витаминов. Это пустые калории», — пояснила эксперт.

Она посоветовала выбирать выпечку из обдирной муки либо низших сортов и грубого помола.

«Из неё получаются не такие красивые изделия, но это вкусно и гораздо более полезно», — добавила Чехонина.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с ФАН рассказала, что для того, чтобы сбросить вес, иногда недостаточно придерживаться диеты и заниматься спортом. Первым делом нужно выявить причину лишнего веса.

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