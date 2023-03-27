Остеопат Животов посоветовал принимать витамины во время еды

Короткая ссылка
Врач-остеопат Владимир Животов заявил, что не все таблетки или капсулы нужно запивать водой.
Остеопат Животов посоветовал принимать витамины во время еды
  • Gettyimages.ru
  • © Galina Zhigalova / EyeEm

«Если нужно развести препарат в воде или непременно запить водой, об этом чётко написано в инструкции. В абсолютном же большинстве случаев люди запивают водой витамины и нутрицевтические препараты просто по привычке», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, вода может разбавить концентрацию пищеварительных ферментов и желудочного сока.

Как считает Животов, лучше всего употреблять витамины и другие пищевые добавки во время еды.

«Если в инструкции сказано, что препарат нужно запивать, разнесите приём этого препарата с приёмом пищи по времени. Идеальная формула — пить можно за полчаса до еды или через два часа после», — добавил он.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с ФАН рассказала, что, для того чтобы сбросить вес, иногда недостаточно придерживаться диеты и заниматься спортом. Первым делом нужно выявить причину лишнего веса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить