Остеопат Животов посоветовал принимать витамины во время еды

Врач-остеопат Владимир Животов заявил, что не все таблетки или капсулы нужно запивать водой.

«Если нужно развести препарат в воде или непременно запить водой, об этом чётко написано в инструкции. В абсолютном же большинстве случаев люди запивают водой витамины и нутрицевтические препараты просто по привычке», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, вода может разбавить концентрацию пищеварительных ферментов и желудочного сока.

Как считает Животов, лучше всего употреблять витамины и другие пищевые добавки во время еды.

«Если в инструкции сказано, что препарат нужно запивать, разнесите приём этого препарата с приёмом пищи по времени. Идеальная формула — пить можно за полчаса до еды или через два часа после», — добавил он.

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