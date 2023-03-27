Евгений Дятлов рассказал о причинах популярности бардовских песен

Заслуженный артист России Евгений Дятлов рассказал о своём участии в «Марафоне авторской песни России» и объяснил, почему важно проводить подобные мероприятия.

По словам Евгения Дятлова, авторская музыка значительно отличается душевностью и мелодичностью от иных жанров.

«Авторская песня — это не песня, спущенная сверху или пришедшая к нам откуда-то из заморских краёв. Это песня, придуманная такими же людьми, как и мы. Людьми, которым важна мелодика, важно слово, ритм, — отметил артист в разговоре с RT. — Это сделано человеком, который живёт рядом с нами — он понимает наши проблемы, живёт нашей жизнью, и всё это без труда узнаётся в его сочинениях. Это объединяющая, добрая, творческая энергия, которая в каждом человеке бродит и здесь находит своё разрешение».

Кроме того, Дятлов считает, что данный жанр в музыкальном искусстве доказал свою значимость временем. Зародившись на улице, бардовская песня стала неотъемлемой частью культурной жизни страны.

«Жанр бардовских песен доказал себя во времени. Появились лучшие представители этого жанра, которые в себе воплощают то значимое, к чему стремится каждый, кто берёт в руки гитару или другой инструмент и пытается аккомпанировать себе, что-то из себя выдать своим слушателям, делиться с ними. Вот это стремление имеет большую историю: начиная с дворовых выходов с гитарой до времён, когда жанр уже закрепился, благодаря высоким мелодическим примерам и одухотворённым словам, которые в себя вмещают самые честные и чистые человеческие мысли, движения души. Бардовская песня занимает серьёзное место в душах людей, потому что каждый узнаёт в них себя», — считает музыкант.

На предстоящем VII фестивале Олега Митяева «Крепитесь, люди, скоро лето!», который состоится в рамках марафона авторской песни, Евгений Дятлов пообещал исполнить несколько композиций.

«Марафон авторской песни России 2022–2023 годов — традиции событийного туризма» — это всероссийский проект, в рамках которого проходят городские и ландшафтные фестивали, туристические слёты, мастер-классы, выступления артистов, а также онлайн-программы, в частности трансляции, влоги, подкасты и документальное кино для детей.

Фестиваль Олега Митяева «Крепитесь, люди, скоро лето!» пройдёт 20–22 апреля в киноконцертном зале «Эльдар». Помимо Евгения Дятлова и Олега Митяева, на мероприятии выступят Ольга Красько, Вадим Егоров и Веста Солянина, Виктор Третьяков, Александр Суханов, Елена Фролова, Сергей Хутас, Наталья Дудкина, Дмитрий Хмелёв, дуэт «Мастер Гриша», «Песни нашего века», «Ирония судьбы» и другие артисты и коллективы.

Все концерты будут транслироваться в VK-группе марафона.

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