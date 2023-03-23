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Россияне назвали самый известный фестиваль в стране

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Жители России назвали VK Fest самым известным фестивалем в стране, а Санкт-Петербург — фестивальной столицей. Об этом сообщает пресс-служба социальной сети «ВКонтакте».
Россияне назвали самый известный фестиваль в стране
  • Gettyimages.ru
  • © momcilog

Отмечается, что анализ независимой аудитории из разных городов страны провела исследовательская компания OMI.

VK Fest 2023 станет крупнейшим фестивалем России — он продлится месяц и впервые пройдёт в пяти городах:

• 17 июня — Владивосток;

• 24 июня — Новосибирск;

• 1 и 2 июля — Санкт-Петербург, парк 300-летия;

• 8 июля — Сириус (Сочи), Медальная площадь;

• 15 и 16 июля — Москва, «Парк Горького».

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» установила новые рекорды по аудитории и её активности.

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