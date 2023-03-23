Россияне назвали самый известный фестиваль в стране
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Отмечается, что анализ независимой аудитории из разных городов страны провела исследовательская компания OMI.
VK Fest 2023 станет крупнейшим фестивалем России — он продлится месяц и впервые пройдёт в пяти городах:
• 17 июня — Владивосток;
• 24 июня — Новосибирск;
• 1 и 2 июля — Санкт-Петербург, парк 300-летия;
• 8 июля — Сириус (Сочи), Медальная площадь;
• 15 и 16 июля — Москва, «Парк Горького».
Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» установила новые рекорды по аудитории и её активности.