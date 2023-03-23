Россияне назвали самый известный фестиваль в стране

Жители России назвали VK Fest самым известным фестивалем в стране, а Санкт-Петербург — фестивальной столицей. Об этом сообщает пресс-служба социальной сети «ВКонтакте».

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