«ВКонтакте» установила новые рекорды по аудитории и её активности

За последний год «ВКонтакте» запустила сотни продуктовых и технологических обновлений, а также значительно улучшила рекомендательные алгоритмы. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

Отмечается, что это позволило социальной сети нарастить аудиторию и увеличить её вовлечённость и активность на платформе. В марте 2023 года ежедневная аудитория «ВКонтакте» в России выросла до 53,6 млн (+12% год к году), что стало новым рекордом по посещаемости.

Кроме того, одним из драйверов роста в начале года стал сервис «VK Клипы». В январе сервис радикально улучшил качество рекомендаций — только они позволили увеличить на 30% время, которое проводит пользователь за просмотром клипов (time spent), и число просмотров — на 17%. Благодаря продуктовым и технологическим обновлениям «VK Клипы» впервые достигли пикового значения 1,1 млрд просмотров в сутки.

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» впервые вошла в топ генерирующих мировой интернет-трафик приложений.