Узнать больше

«ВКонтакте» установила новые рекорды по аудитории и её активности

Короткая ссылка
За последний год «ВКонтакте» запустила сотни продуктовых и технологических обновлений, а также значительно улучшила рекомендательные алгоритмы. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.
«ВКонтакте» установила новые рекорды по аудитории и её активности
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Отмечается, что это позволило социальной сети нарастить аудиторию и увеличить её вовлечённость и активность на платформе. В марте 2023 года ежедневная аудитория «ВКонтакте» в России выросла до 53,6 млн (+12% год к году), что стало новым рекордом по посещаемости.

Кроме того, одним из драйверов роста в начале года стал сервис «VK Клипы». В январе сервис радикально улучшил качество рекомендаций — только они позволили увеличить на 30% время, которое проводит пользователь за просмотром клипов (time spent), и число просмотров — на 17%. Благодаря продуктовым и технологическим обновлениям «VK Клипы» впервые достигли пикового значения 1,1 млрд просмотров в сутки.

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» впервые вошла в топ генерирующих мировой интернет-трафик приложений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить