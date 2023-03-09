«ВКонтакте» впервые вошла в топ генерирующих мировой интернет-трафик приложений

«ВКонтакте» впервые вошла в топ приложений, которые генерируют мировой интернет-трафик, согласно данным аналитической компании Sandvine. Об этом сообщает пресс-служба социальной сети.

Отмечается, что по итогам 2022 года «ВКонтакте» заняла четвёртое место в категории «Мобильные социальные приложения» и девятое — в категории «Социальные приложения» среди самых популярных сервисов.

Это стало возможным благодаря развитию всех ключевых продуктов, а также за счёт запуска новых продуктов, активной работы с авторами, обновления рекомендательных алгоритмов и других технологических улучшений.

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» запустила социальный проект «Женских рук дело» к 8 Марта.