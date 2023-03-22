Власти Краснодарского края поздравили худрука Кубанского казачьего хора Захарченко с 85-летием
- РИА Новости
Об этом сообщает Newinform.
«Почти полвека вы посвятили Кубанскому казачьему хору, открыли миру красоту, особую душевность и самобытность казачьей песни. Благодаря вашему неутомимому труду старейший песенный коллектив приобрёл мировую известность, стал неотъемлемой частью богатой национальной культуры России, ярким символом нашего казачьего края», — отмечается в поздравлении.
Кондратьев также поблагодарил юбиляра за любовь и неравнодушие к судьбе родной земли и преданность искусству, передаёт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.
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