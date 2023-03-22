Власти Краснодарского края поздравили худрука Кубанского казачьего хора Захарченко с 85-летием

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил художественного руководителя Кубанского казачьего хора Виктора Захарченко с 85-летием.

Об этом сообщает Newinform.

«Почти полвека вы посвятили Кубанскому казачьему хору, открыли миру красоту, особую душевность и самобытность казачьей песни. Благодаря вашему неутомимому труду старейший песенный коллектив приобрёл мировую известность, стал неотъемлемой частью богатой национальной культуры России, ярким символом нашего казачьего края», — отмечается в поздравлении.

Кондратьев также поблагодарил юбиляра за любовь и неравнодушие к судьбе родной земли и преданность искусству, передаёт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Ранее сообщалось, что МХТ имени Чехова обнародовал шорт-лист своей премии.