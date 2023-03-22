Узнать больше

Власти Краснодарского края поздравили худрука Кубанского казачьего хора Захарченко с 85-летием

Короткая ссылка
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил художественного руководителя Кубанского казачьего хора Виктора Захарченко с 85-летием.
Власти Краснодарского края поздравили худрука Кубанского казачьего хора Захарченко с 85-летием
  • РИА Новости

Об этом сообщает Newinform.

«Почти полвека вы посвятили Кубанскому казачьему хору, открыли миру красоту, особую душевность и самобытность казачьей песни. Благодаря вашему неутомимому труду старейший песенный коллектив приобрёл мировую известность, стал неотъемлемой частью богатой национальной культуры России, ярким символом нашего казачьего края», — отмечается в поздравлении.

Кондратьев также поблагодарил юбиляра за любовь и неравнодушие к судьбе родной земли и преданность искусству, передаёт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Ранее сообщалось, что МХТ имени Чехова обнародовал шорт-лист своей премии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить