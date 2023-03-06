МХТ имени Чехова обнародовал шорт-лист своей премии
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу премии.
Всего предусмотрено восемь номинаций, среди которых «Балет», «Опера», «Литература», «Кино», «Театр», «Современное искусство», «Классическая музыка» и «Современная академическая музыка».
Церемония вручения состоится 27 марта. Лауреаты смогут один раз в течение года использовать Новую сцену МХТ для своих творческих проектов.
Ранее актриса Анастасия Марчук в беседе с интернет-изданием argumenti.ru поделилась воспоминаниями о работе с Олегом Янковским в «Ленкоме».