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Врач Тазина посоветовала соблюдать питьевой режим

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Профессор кафедры терапии Института профессионального образования Сеченовского университета Минздрава России Серафима Тазина напомнила о важности соблюдения питьевого режима.
Врач Тазина посоветовала соблюдать питьевой режим
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«Вода составляет от 75% массы тела у младенцев и до 55% у пожилых людей: она необходима для поддержания жизни клеток, тканей и органов», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

Как отметила Тазина, суточная потребность в воде может меняться в зависимости от возраста, образа жизни и сопутствующих заболеваний.

«Обезвоживание может влиять на когнитивные функции, что особенно заметно у детей, пожилых, у людей, находящихся в жарком климате, активно занимающихся спортом», — сказала врач.

Она добавила, что недостаток воды может привести к развитию головной боли.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с ФАН рассказала, что, для того чтобы сбросить вес, иногда недостаточно придерживаться диеты и заниматься спортом. Первым делом нужно выявить причину лишнего веса.

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