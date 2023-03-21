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Исследование: 26% россиян считают, что им пора планировать своё питание

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Сайт kp.ru провёл исследование, согласно которому 26% россиян считают, что им пора планировать своё питание, так как время от времени они не успевают использовать купленные продукты до окончания срока годности.
Исследование: 26% россиян считают, что им пора планировать своё питание
  • Gettyimages.ru
  • © Peter Cade

По словам 18% респондентов, они покупают слишком много продуктов.

Ещё 16% участников опроса утверждают, что покупают не так много продуктов, но могут сварить слишком много супа или приготовить слишком много салата, и остатки приходится выбрасывать.

Как считают 11% россиян, лишнюю еду и продукты лучше не выбрасывать, а отдавать. Ещё 12% сообщили, что с радостью пересмотрели бы свои привычки, но не знают, как отладить этот процесс.

Принципиально не планируют ничего менять 13% опрошенных.

Исследование проводилось в социальных сетях. Его участниками стали 5,3 тыс. пользователей.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с ФАН рассказала, что, для того чтобы сбросить вес, иногда недостаточно придерживаться диеты и заниматься спортом. Первым делом нужно выявить причину лишнего веса.

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