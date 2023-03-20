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Диетолог Денисенко рассказала о важности триптофана для настроения

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Врач-диетолог Людмила Денисенко рассказала о роли триптофана в обеспечении хорошего настроения.
Диетолог Денисенко рассказала о важности триптофана для настроения
  • Gettyimages.ru

«Женщинам не так повезло, как мужчинам. Всё дело в мышечной массе — чем её больше, тем проще триптофану добраться до мозга», — заявила она в беседе с сайтом kp.ru.

По её словам, у женщин мышечной массы обычно мало, поэтому аминокислоты устремляются к мозгу и быстро его заполняют, не давая триптофану шанса туда добраться.

«А меньше триптофана — меньше серотонина. В том числе и поэтому женщины больше подвержены перепадам настроения», — пояснила Денисенко.

Она добавила, что если серотонина достаточно, то это даёт человеку ощущение расслабленности, комфорта, оптимизма.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с ФАН рассказала, что для того, чтобы сбросить вес, иногда недостаточно придерживаться диеты и заниматься спортом. Первым делом нужно выявить причину лишнего веса.

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