Диетолог Денисенко рассказала о важности триптофана для настроения
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«Женщинам не так повезло, как мужчинам. Всё дело в мышечной массе — чем её больше, тем проще триптофану добраться до мозга», — заявила она в беседе с сайтом kp.ru.
По её словам, у женщин мышечной массы обычно мало, поэтому аминокислоты устремляются к мозгу и быстро его заполняют, не давая триптофану шанса туда добраться.
«А меньше триптофана — меньше серотонина. В том числе и поэтому женщины больше подвержены перепадам настроения», — пояснила Денисенко.
Она добавила, что если серотонина достаточно, то это даёт человеку ощущение расслабленности, комфорта, оптимизма.
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