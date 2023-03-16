Узнать больше

Педиатр Юзуп напомнила, что холодная погода может вызывать ломкость ногтей

Короткая ссылка
Кандидат медицинских наук, врач-педиатр, эксперт Академии врачей UniProf Ирина Юзуп рассказала о причинах повышенной ломкости ногтей.
Педиатр Юзуп напомнила, что холодная погода может вызывать ломкость ногтей
  • Gettyimages.ru
  • © Joerg Steffens

Одна из главных причин — сухость. Когда ногтям не хватает влаги, они становятся более склонными к поломке, объяснила она в беседе с «Газетой.Ru».

«Это может быть вызвано такими факторами, как холодная погода, воздействие воды и использование агрессивных химических веществ. Чтобы предотвратить сухость, важно регулярно использовать крем или масло для ногтей», — добавила Юзуп.

В ряду других факторов, способствующих ломкости ногтей, специалист назвала травмы ногтя, чрезмерное использование средств для ногтей — лака или акрила, неправильное питание, а также определённые заболевания (болезни щитовидной железы, диабет, анемия и другие).

Ранее, по сообщениям Nation News, в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора «Вектор» прокомментировали вероятность инфицирования человека птичьим гриппом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить