Педиатр Юзуп напомнила, что холодная погода может вызывать ломкость ногтей

Кандидат медицинских наук, врач-педиатр, эксперт Академии врачей UniProf Ирина Юзуп рассказала о причинах повышенной ломкости ногтей.

Одна из главных причин — сухость. Когда ногтям не хватает влаги, они становятся более склонными к поломке, объяснила она в беседе с «Газетой.Ru».

«Это может быть вызвано такими факторами, как холодная погода, воздействие воды и использование агрессивных химических веществ. Чтобы предотвратить сухость, важно регулярно использовать крем или масло для ногтей», — добавила Юзуп.

В ряду других факторов, способствующих ломкости ногтей, специалист назвала травмы ногтя, чрезмерное использование средств для ногтей — лака или акрила, неправильное питание, а также определённые заболевания (болезни щитовидной железы, диабет, анемия и другие).

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