Специалист Соколов дал рекомендации по замене зимней резины на летнюю

Эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов рассказал RT, в какое время рекомендуется менять зимнюю резину на летнюю, а также перечислил нюансы, которые следует знать автолюбителям о шинах.

Оптимальное время для перехода на летние шины зависит от климатических условий в регионе, где эксплуатируется автомобиль, сказал эксперт.

«В целом их рекомендуется устанавливать, когда температура поднимается выше +7 °С и прогнозируется отсутствие резких изменений погоды, таких как сильные морозы или снегопады», — уточнил он.

По словам Соколова, выбирая новую резину, рекомендуется учитывать и прочие внешние факторы.

«Условия эксплуатации, такие как тип дорог и стиль вождения, могут существенно влиять на выбор шин. Различные регионы и условия дорог требуют разных типов шин», — подчеркнул собеседник RT.

Во время «переобувки» важно отдавать предпочтение известным производителям, обращать внимание на рисунок протектора и состояние шин. Менять их нужно каждые пять-шесть лет, так как со временем каучук стареет, что может привести к ухудшению сцепления с дорогой.

Выбрать необходимые именно вам шины помогут специальные символы, нанесённые на резину. Наиболее распространённый из них — размер шины, который включает значения ширины профиля, высоты профиля и диаметра обода, например 205/55R16. Ещё пара важных символов — индекс скорости (от A до Y — от 5 до 300 км/ч) и индекс нагрузки (от 70 до 126 — нагрузка в килограммах). Они говорят о максимальной скорости, при которой шины могут использоваться безопасным способом, а также о максимальной нагрузке, которую они могут выдерживать.

Говоря о сезонности шин, Соколов уточнил, что летние шины могут быть отмечены символом S (summer — лето), зимние — W (winter — зима), а межсезонные шины — All season или M+S (mud and snow — грязь и снег). Символом С (commercial) обозначаются шины для скоростных асфальтовых и бетонных дорог, они часто применяются для грузоперевозок.

«Знание этих символов может помочь выбрать наиболее подходящие шины для вашего автомобиля и условий эксплуатации», — резюмировал специалист.

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