Автоэксперт Ларкин заявил о снижении цен на шины
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«С прошлого сезона остались запасы, которых хватит на год-два вперёд. Крупные же оптовики могут реализовывать свои товарные остатки ещё три-четыре года. К тому же, хоть многие иностранные компании ушли с российского рынка, на их место пришли китайские и корейские бренды», — заявил он в беседе с НСН.
Как отметил эксперт, цены на шины снижаются по сравнению с прошлым сезоном.
«Сегодня же рынок стабилизировался, дефицита, как я уже сказал, не наблюдается, а крупные шинные компании предлагают услуги, оборудование и обслуживание», — сказал Ларкин.
Ранее портал Nation News сообщал, что рынок легковых автомобилей с пробегом в России в январе показал рост на 7%.