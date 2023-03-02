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Автоэксперт Ларкин заявил о снижении цен на шины

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Руководитель продаж сети шинных центров «Колесо.ру» Игорь Ларкин прокомментировал ситуацию с ценами на автомобильные шины.
Автоэксперт Ларкин заявил о снижении цен на шины
  • Gettyimages.ru
  • © Tamas Soki / EyeEm

«С прошлого сезона остались запасы, которых хватит на год-два вперёд. Крупные же оптовики могут реализовывать свои товарные остатки ещё три-четыре года. К тому же, хоть многие иностранные компании ушли с российского рынка, на их место пришли китайские и корейские бренды», — заявил он в беседе с НСН.

Как отметил эксперт, цены на шины снижаются по сравнению с прошлым сезоном.

«Сегодня же рынок стабилизировался, дефицита, как я уже сказал, не наблюдается, а крупные шинные компании предлагают услуги, оборудование и обслуживание», — сказал Ларкин.

Ранее портал Nation News сообщал, что рынок легковых автомобилей с пробегом в России в январе показал рост на 7%.

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