Синоптик Шувалов: температура воздуха в Москве соответствует 8—9 апреля

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о том, какая погода ожидается в Москве и Московской области в ближайшие дни.

Шувалов подчеркнул, что на данный момент температура существенно выше нормы и соответствует средней климатической температуре 8—9 апреля.

Но, по его словам, в ближайшее время стоит ожидать «откат назад».

«Завтра, 16 марта, будет дождь, облачная погода, температура +2…+4 °С. В ночь на пятницу прогнозируем мокрый снег», — рассказал синоптик.

Как отметил специалист, с приходом нового антициклона будет ясная погода.

«В пятницу во второй половине дня — довольно значительные прояснения, ночь ясная, морозная — до -5…-8 °С. Дневные температуры в связи с увеличивающейся продолжительностью дня — +1…+4 °С. В воскресенье — примерно такой же день: с морозцем ночью и слабой положительной температурой днём», — объяснил он.

Собеседник RT добавил, что снег будет таять, но этот процесс «притормозится» в выходные дни. Полностью снежный покров, по его прогнозу, растает 5—10 апреля.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в Москве среда, 15 марта, станет самым тёплым днём на текущей неделе.