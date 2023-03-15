Узнать больше

Синоптик Шувалов: температура воздуха в Москве соответствует 8—9 апреля

Короткая ссылка
Ангелина Шурпина
Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о том, какая погода ожидается в Москве и Московской области в ближайшие дни.
Синоптик Шувалов: температура воздуха в Москве соответствует 8—9 апреля
  • РИА Новости

Шувалов подчеркнул, что на данный момент температура существенно выше нормы и соответствует средней климатической температуре 8—9 апреля.

Но, по его словам, в ближайшее время стоит ожидать «откат назад».

«Завтра, 16 марта, будет дождь, облачная погода, температура +2…+4 °С. В ночь на пятницу прогнозируем мокрый снег», — рассказал синоптик.

Как отметил специалист, с приходом нового антициклона будет ясная погода.

«В пятницу во второй половине дня — довольно значительные прояснения, ночь ясная, морозная — до -5…-8 °С. Дневные температуры в связи с увеличивающейся продолжительностью дня — +1…+4 °С. В воскресенье — примерно такой же день: с морозцем ночью и слабой положительной температурой днём», — объяснил он.

Собеседник RT добавил, что снег будет таять, но этот процесс «притормозится» в выходные дни. Полностью снежный покров, по его прогнозу, растает 5—10 апреля.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в Москве среда, 15 марта, станет самым тёплым днём на текущей неделе. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить