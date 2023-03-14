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Синоптик Вильфанд спрогнозировал потепление в Москве на текущей неделе

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в Москве среда, 15 марта, станет самым тёплым днём на текущей неделе.
Синоптик Вильфанд спрогнозировал потепление в Москве на текущей неделе
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

В этот день ожидается +5…+7 °С, ночью столбики термометров опустятся до +1…+3 °С, сообщил специалист в беседе с «Вечерней Москвой».

Синоптик отметил, что такая температура сохранится до субботы.

«Ночью в эти дни в городе будет от -1 до +2 °С, потому что воздушные массы будут поступать с юга, и температурные значения будут выше нормы на 4—6 градусов. Но всё-таки это ещё не та весна, которую ждут москвичи», — подчеркнул Вильфанд.

Ранее сайт Newinform сообщал, что, по данным специалистов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, на Земле 26 марта ожидается магнитный шторм.

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