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Синоптик Тишковец спрогнозировал возвращение холодов в Москве

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в столичный регион ещё вернутся холода.
Синоптик Тишковец спрогнозировал возвращение холодов в Москве
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Сейчас на улице возникает иллюзорное ощущение наступления метеорологической весны. Солнце, всё начинает таять, столбики термометров приближаются к нулевой отметке, даже переваливают на плюс», — сказал он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, наступление метеовесны — это устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону положительных значений, что на данный момент маловероятно.

«По климату это произойдёт к концу марта. Долгосрочные прогнозы указывают на то, что нам стоит ожидать неоднократных возвратов холодов, поэтому ожидания наступления весны пока преждевременны», — пояснил Тишковец.

Он добавил, что по-настоящему тепло может стать только во второй половине апреля.

Ранее сайт Newinform сообщал, что, по данным специалистов лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, на Земле 26 марта ожидается магнитный шторм.

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