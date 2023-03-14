Узнать больше

Артист Розенбаум заявил, что его здоровью ничто не угрожает

Короткая ссылка
Певец и композитор Александр Розенбаум на фоне сообщений о проблемах со здоровьем поблагодарил за поддержку и заявил, что всё в порядке.
Артист Розенбаум заявил, что его здоровью ничто не угрожает
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Ранее в СМИ появилась информация, что Розенбаума госпитализировали во время гастролей в Красноярске.

«Дорогие друзья! Всё в порядке. Спасибо всем за заботу и поддержку», — написал он в своём сообществе в соцсети «ВКонтакте».

Розенбаум сообщил, что выступление в Братске пришлось перенести.

«В остальном гастрольный график в силе, как, впрочем, и моё здоровье!» — подытожил он.

В марте 2022 года Министерство обороны России вручило премии в области культуры и искусства, которые присуждаются за произведения и творческие проекты, способствующие военно-патриотическому воспитанию россиян. 

В числе награждённых был музыкант Александр Розенбаум.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить