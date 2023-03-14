Артист Розенбаум заявил, что его здоровью ничто не угрожает

Певец и композитор Александр Розенбаум на фоне сообщений о проблемах со здоровьем поблагодарил за поддержку и заявил, что всё в порядке.

Ранее в СМИ появилась информация, что Розенбаума госпитализировали во время гастролей в Красноярске.

«Дорогие друзья! Всё в порядке. Спасибо всем за заботу и поддержку», — написал он в своём сообществе в соцсети «ВКонтакте».

Розенбаум сообщил, что выступление в Братске пришлось перенести.

«В остальном гастрольный график в силе, как, впрочем, и моё здоровье!» — подытожил он.

В марте 2022 года Министерство обороны России вручило премии в области культуры и искусства, которые присуждаются за произведения и творческие проекты, способствующие военно-патриотическому воспитанию россиян.

В числе награждённых был музыкант Александр Розенбаум.