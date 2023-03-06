В Израиле сменили пол «Маленького принца»

Классическая сказка Антуана де Сент-Экзюпери получила новую версию в Израиле. Ради соблюдения гендерного равенства главного героя сделали девочкой, а саму книгу переименовали в «Маленькую принцессу». По сообщениям ТАСС, такое прочтение классической работы Экзюпери пользуется спросом.

Старейшая в Израиле сеть книжных магазинов и издательский дом «Стеймацки» начала борьбу за гендерное равенство в детской литературе. Согласно исследованию компании, большая часть главных героев детских книг имеют мужской пол, поэтому в новой версии перевода на иврит повести-сказки Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» главный герой сменил пол, а саму книгу назвали «Маленькая принцесса».

«Только 31% главных персонажей детских книг женского пола. Таким образом, чтобы продвигать гендерное равенство в детской литературе на иврите, в «Стеймацки» решили запустить этот проект... призывающий писателей и писательниц создавать детские книги с женскими протагонистами. Мы в «Стеймацки» верим, что язык и слова имеют силу, позволяющую изменять действительность, и мы призываем всех девочек, где бы они ни были, становиться героинями своих историй», — цитирует ТАСС заявление издательства.

Общий тираж новой версии сказки неизвестен, но, по информации агентства, «Маленькая принцесса» пользуется спросом и на полках магазинов не задерживается. Вместе с тем, по словам сотрудницы «Стеймацки», содержание книги, за вычетом пола главного героя, не изменилось. При этом «Маленькая принцесса» — лишь начало. В дальнейшем издательство планирует выпуск и других литературных произведений для детей, в которых также будет менять половую принадлежность персонажей с учётом борьбы за гендерное равенство.

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