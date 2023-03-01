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Педагог Асонова посоветовала родителям читать детям книги вслух

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Екатерина Асонова, преподаватель Московского городского педагогического университета (МПГУ), руководитель авторского проекта «Детские книги в круге чтения взрослых», рассказала, как заинтересовать ребёнка литературой.
Педагог Асонова посоветовала родителям читать детям книги вслух
  • Gettyimages.ru

В беседе с «Газетой.Ru» она посоветовала родителям читать книги вслух.

«Это хорошо и взрослым, которые погружаются в детство, и детям, которые рады, что родители с книгой рядом с ними. Так что способ заинтересовать детей своими любимыми книгами уже изобретён, и надо сказать, он действенный», — заявила эксперт.

Ранее психолог и академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анастасия Екушевская в беседе с ФАН рассказала, почему некоторые дети не любят ходить в школу.

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