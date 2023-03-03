Синоптик Вильфанд предупредил об очень низком давлении 5 марта в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде в столице в предстоящие выходные дни.

Специалист отметил, что к Москве приближается циклон и движение его «крайне необычно», он перемещается с северо-востока на юго-запад.

«Это нестандартная ситуация, обычно характерен перенос с запада на восток. Перемещение этого циклона и приведёт к заметному понижению давления. В субботу давление будет около 730-732 мм рт. ст. А в воскресенье показатель будет очень низким, около 725 мм рт. ст. Такое крайне редко встречается, это примерно на 22—23 мм рт. ст. ниже нормы», — заметил Вильфанд.

Он также обратил внимание на то, что Москва будет находиться на южной периферии циклона.

«В ночь на субботу — -2...-3 °C, днём — около 0 °C. Возможны небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, а также образование наледи на ветвях деревьев и проводах. В воскресенье погода чуть-чуть изменится, так как циклон будет постепенно отходить к востоку. Температура и ночью, и днём — около -3...0 °C. Осадки в виде мокрого снега также возможны», — заключил собеседник RT.

Ранее специалист Юлия Мешалкина рассказала в беседе с RT, как защитить себя от падений и травм в гололёд.