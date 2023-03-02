В Тюменской области штормовое предупреждение действует до вечера 2 марта

В Тюменской области штормовое предупреждение действует до 20:00 четверга, 2 марта. Порывы ветра могут достигать 17 м/с.

Об этом пишет URA.RU со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

«Предупреждение о потенциально опасном природном явлении. Тюменская область: местами порывы ветра до 17 м/с», — говорится в сообщении.

Гражданам рекомендуют быть осторожнее.

Ранее сайт Newinform сообщал, что, по данным специалистов Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН, магнитная буря на Земле ожидается 6 и 26 марта.